Песков назвал заявления Украины по Минским соглашениям противоречивыми

По его словам, из Киева звучат заявления о приверженности договоренностям, в то же время там выступают против их реализации.

«С третьей стороны в Киеве звучат заявления о том, что на каких-то эфемерных российских условиях они не будут выполнять минские договоренности», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

