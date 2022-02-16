Песков назвал заявления Украины по Минским соглашениям противоречивыми
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 16 февраля заявил, что в Кремле считают противоречивыми заявления Украины о Минских соглашениях.
По его словам, из Киева звучат заявления о приверженности договоренностям, в то же время там выступают против их реализации.
«С третьей стороны в Киеве звучат заявления о том, что на каких-то эфемерных российских условиях они не будут выполнять минские договоренности», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru