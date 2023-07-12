Песков назвал вбросом заявление, что ЧВК «Вагнер» добралась до ядерного хранилища

Утверждения Украины о том, что участники частной военной компании «Вагнер» якобы добрались до одного из ядерных хранилищ во время попытки мятежа в июне — «очередной вброс». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«У Кремля нет такой информации, похоже на очередной вброс», — отметил пресс-секретарь.

Ранее руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью Reuters заявил, что бойцы «Вагнера» якобы добрались до ядерного хранилища и намеревались заполучить «ядерные ранцы» - портативные устройства для использования в качестве мин или фугасов.

Между тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев считает угрозой присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Ядерное ОружиеУкраинаЧВК "Вагнер"Дмитрий Песков

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