Песков назвал вбросом заявление, что ЧВК «Вагнер» добралась до ядерного хранилища

«У Кремля нет такой информации, похоже на очередной вброс», — отметил пресс-секретарь.

Ранее руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью Reuters заявил, что бойцы «Вагнера» якобы добрались до ядерного хранилища и намеревались заполучить «ядерные ранцы» - портативные устройства для использования в качестве мин или фугасов.

Между тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев считает угрозой присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

