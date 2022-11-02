Песков назвал условия возобновления участия России в зерновой сделке
Ликвидация любых препятствий для экспорта российских удобрений – одно из условий возобновления участия России в зерновой сделке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.
По его словам, до сих пор эта часть сделки не была решена.
«Это первое, а второе - это действия украинских военных с использованием в боевых целях коридора движения коммерческих судов, что ставит под угрозу безопасность, и в этих условиях Россия не может просто ее гарантировать для этих судов», - отметил Песков.
Ранее Эрдоган заявил о возобновлении участия России в зерновой сделке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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