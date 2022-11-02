Песков назвал условия возобновления участия России в зерновой сделке

Ликвидация любых препятствий для экспорта российских удобрений – одно из условий возобновления участия России в зерновой сделке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

По его словам, до сих пор эта часть сделки не была решена.

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«Это первое, а второе - это действия украинских военных с использованием в боевых целях коридора движения коммерческих судов, что ставит под угрозу безопасность, и в этих условиях Россия не может просто ее гарантировать для этих судов», - отметил Песков.

Ранее Эрдоган заявил о возобновлении участия России в зерновой сделке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноПоставкиРоссияДмитрий Песков
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