Песков назвал темы, над которыми не стоит шутить в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тему, над которыми не стоит шутить в России, передает ТАСС.
По мнению Пескова, предметом шуток не должны становиться темы религии, Великой Отечественной войны и других болезненных исторических моментов. Он отметил, что данные темы являются святыми для народа России.
Представитель российского президента, что эти темы лежат в совсем другом измерении, где нет места для шуток. Между тем, он добавил, что на другие темы можно и нужно шутить, но «элегантно».
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