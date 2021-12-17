Песков назвал темы, над которыми не стоит шутить в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тему, над которыми не стоит шутить в России, передает ТАСС.

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По мнению Пескова, предметом шуток не должны становиться темы религии, Великой Отечественной войны и других болезненных исторических моментов. Он отметил, что данные темы являются святыми для народа России.

Представитель российского президента, что эти темы лежат в совсем другом измерении, где нет места для шуток. Между тем, он добавил, что на другие темы можно и нужно шутить, но «элегантно».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Песков
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