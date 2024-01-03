Песков назвал сообщения о «сенсационном заявлении» Путина фейком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в Telegram-каналах сообщения о якобы готовящемся «сенсационном заявлении» Владимира Путина по мировой безопасности.

«Это фейк», - сказал представитель Кремля в беседе с агентством РИА Новости.

Ранее в Telegram-каналах появились публикации о скором выступлении Путина по вопросам мировой безопасности и ситуации на Украине. Утверждалось, что это будет «жесткое по своим параметрам» заявление.

В преддверии Нового года в Telegram-каналах появились сообщения о перезаписи новогоднего обращения президента после удара украинских войск по Белгороду. Представитель Кремля опроверг информацию, напоминает «Радиоточка НСН».

