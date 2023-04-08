Песков назвал слова Макрона о ядерном оружии критикой США
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона про ядерное оружие критикой в адрес США.
Накануне Макрон во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином призвал не допустить использования ядерного оружия в российско-украинском конфликте. Вдобавок он заявил, что страны, обладающие ядерным оружием, не должны размещать его за пределами своей территории, «особенно в Европе».
Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова Макрона. Дипломат опубликовала рисунки с инфографикой, на которых изображено ядерное оружие США, размещенное в Европе, и подписала их ироничным вопросом: «Я правильно понимаю, что это жесткое требование Парижа адресовано Вашингтону?» Из графиков следует, что американские тактические ядерные ракеты размещены в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции.
Ранее «Радиоточка НСН» показывала, как протестующие во Франции сожгли любимый ресторан президента страны, пока он был на переговорах в Китае.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru