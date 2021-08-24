Песков назвал риторическим вопрос о сменяемости власти в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос о пользе сменяемости власти риторическим. На брифинге ему задали вопрос, считает Владимир Путин и его администрация сменяемость власти полезной или вредной для страны.

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Песков отметил, что все электоральные процессы прописаны в Конституции, это вопрос выборов, а позиция Кремля по данному вопросу не имеет значения.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «действительно поддерживает» и «долго остается лидером» партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КремльДмитрий Песков
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