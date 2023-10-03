Песков назвал присоединение Армении к Римскому статуту некорректным решением

По его словам, в этой связи к действующему армянскому руководству появятся дополнительные вопросы, их заранее передали Еревану.

Он отметил, что в Москве не согласны с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который объяснил необходимость ратификации безопасностью страны.



«Мы абсолютно не согласны... что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с недостаточностью инструментов ОДКБ и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны. Это не так», - заключил представитель Кремля.

Ранее парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), передает ТАСС. За документ проголосовали 60 депутатов, против выступили 20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

