Песков назвал присоединение Армении к Римскому статуту некорректным решением
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Армении ратифицировать Римский статут было некорректным, сообщает РИА Новости.
По его словам, в этой связи к действующему армянскому руководству появятся дополнительные вопросы, их заранее передали Еревану.
Он отметил, что в Москве не согласны с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который объяснил необходимость ратификации безопасностью страны.
«Мы абсолютно не согласны... что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с недостаточностью инструментов ОДКБ и армяно-российского партнерства для обеспечения безопасности страны. Это не так», - заключил представитель Кремля.
Ранее парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), передает ТАСС. За документ проголосовали 60 депутатов, против выступили 20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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