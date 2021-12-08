Песков назвал общение Путина и Байдена по видеосвязи конструктивным

Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена были конструктивными, но с точки зрения результативности хотелось бы большего. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью «Известиям».

По его словам, о перспективе потепления отношений РФ и США пока что «не приходится говорить».