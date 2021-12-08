Песков назвал общение Путина и Байдена по видеосвязи конструктивным

Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена были конструктивными, но с точки зрения результативности хотелось бы большего. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью «Известиям».

По его словам, о перспективе потепления отношений РФ и США пока что «не приходится говорить».

В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Байдена

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что некоторая разрядка ситуации в контексте Украины может произойти только при условии продолжения переговоров Путина и Байдена в скором времени.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПереговорыСШАРоссия
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