Песков назвал общение Путина и Байдена по видеосвязи конструктивным
Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена были конструктивными, но с точки зрения результативности хотелось бы большего. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью «Известиям».
По его словам, о перспективе потепления отношений РФ и США пока что «не приходится говорить».
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что некоторая разрядка ситуации в контексте Украины может произойти только при условии продолжения переговоров Путина и Байдена в скором времени.
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