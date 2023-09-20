Песков назвал невозможным создание альтернативы ООН

Сегодня в мире не может появиться альтернатива ООН, все разговоры о создании нового миропорядка преждевременны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.

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По словам Пескова, создание альтернативной системы невозможно, поскольку сегодня мир кишит конфликтами, международное право и экономические отношения попраны, а также фактически разрушается система Бреттон-Вудских отношений.

Также пресс-секретарь президента призвал совершенствовать и развивать механизмы ООН.

Ранее Песков заявил, что ООН следует адаптироваться к новым условиям миропорядка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ООНДмитрий Песков

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