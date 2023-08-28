Песков: Кремль дополнительно проинформирует о формате участия Путина в G20

Он отметил, что о формате участия Путина в саммите Кремль проинформирует дополнительно.

Ранее, 22 августа, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден примет участие в саммите «Большой двадцатки». При этом замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий заявлял, что украинские власти работают над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20 в Индии, сообщает «Радиоточка НСН».

