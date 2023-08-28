Песков: Кремль дополнительно проинформирует о формате участия Путина в G20

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора обсудили предстоящий саммит G20. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Путин допустил, что Африканский союз подключат к G20 на саммите в Индии

Он отметил, что о формате участия Путина в саммите Кремль проинформирует дополнительно.

Ранее, 22 августа, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден примет участие в саммите «Большой двадцатки». При этом замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий заявлял, что украинские власти работают над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20 в Индии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Саммит G20Дмитрий Песков

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