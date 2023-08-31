Песков: Конкретных итогов обсуждения по зерновой сделке нет

«Каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет. Но предстоят в Москве и сегодня, и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения ... Трудно сказать, насколько результативным это будет, но ... будучи ответственным поставщиком зерновых, Россия принимает участие в таких обсуждениях», — подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь указал, что РФ готова вернуться к договоренностям после выполнения всех касающихся Москвы условий.

Ранее стало известно, что ООН и Турция ведут подготовку к трехстороннему обсуждению зерновой сделки с технической делегацией РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

