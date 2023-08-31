Песков: Конкретных итогов обсуждения по зерновой сделке нет
Определенных итогов обсуждения по зерновой сделке нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет. Но предстоят в Москве и сегодня, и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения ... Трудно сказать, насколько результативным это будет, но ... будучи ответственным поставщиком зерновых, Россия принимает участие в таких обсуждениях», — подчеркнул представитель Кремля.
Пресс-секретарь указал, что РФ готова вернуться к договоренностям после выполнения всех касающихся Москвы условий.
Ранее стало известно, что ООН и Турция ведут подготовку к трехстороннему обсуждению зерновой сделки с технической делегацией РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru