Песков: Киев ушел с переговорного трека
Украинские власти неоднократно заявляли о нежелании вести переговоры с Россией, в таких условиях РФ делает акцент на продолжении спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, Киев полностью ушел с переговорного трека.
«Наши требования не меняются. Цели специальной военной операции не меняются. Поэтому, естественно, в условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, соответственно, акцент делается на продолжении специальной военной операции», — цитирует Пескова РИА Новости.
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