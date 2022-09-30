Песков: Киев ушел с переговорного трека

Украинские власти неоднократно заявляли о нежелании вести переговоры с Россией, в таких условиях РФ делает акцент на продолжении спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, Киев полностью ушел с переговорного трека.

«Наши требования не меняются. Цели специальной военной операции не меняются. Поэтому, естественно, в условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, соответственно, акцент делается на продолжении специальной военной операции», — цитирует Пескова РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСпецоперацияУкраинаДмитрий Песков
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