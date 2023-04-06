Песков: Киев не демонстрирует перспектив мирного решения конфликта
Других путей для России кроме продолжения специальной военной операции пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на Китай в урегулировании украинского кризиса.
Комментируя слова французского лидера, представитель Кремля отметил, что Украина не демонстрирует перспектив для мирного решения конфликта.
«Исходя из той позиции ... которая декларируется из Киева, пока иных путей для нас, как продолжение СВО, нет», — подчеркнул пресс-секретарь.
Песков добавил, что КНР обладает внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг, но ситуация с Украиной «пока сложная».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru