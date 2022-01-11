Песков: готовности для нового разговора Путина и Байдена пока нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готовности для нового разговора Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом пока нет, сообщает ТАСС.
По его словам, после консультаций в Женеве «общая картина пока не составлена», при этом «поводов для оптимизма пока не так много».
«Пока нет готовности для разговора на высшем уровне... Было бы наивно полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат», - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что работа дипломатов будет продолжена.
Ранее Песков заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности не являются «процессом ради процесса».
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