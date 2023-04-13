Песков: глобальная война становится ожесточеннее
Североатлантический альянс все больше ввязывается в конфликт на Украине, но это не скажется на итоговой победе России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, это лишь приведет к увеличению времени, которое Москве потребуется затратить для завершения спецоперации.
«Без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно», - подчеркнул глава пресс-службы Кремля.
Он также отметил ожесточенный характер глобальной войны, которая стала более беспощадной.
Песков считает, что сейчас возросла роль тех, кто курирует информационную работу в России, так как на Западе действуют протоколы работы со СМИ, запускающие дезинформацию, и ставящие заслон для информационных потоков из-за рубежа.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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