Песков: глобальная война становится ожесточеннее

Североатлантический альянс все больше ввязывается в конфликт на Украине, но это не скажется на итоговой победе России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, это лишь приведет к увеличению времени, которое Москве потребуется затратить для завершения спецоперации.

«Без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно», - подчеркнул глава пресс-службы Кремля.

Песков назвал ключевую цель Путина

Он также отметил ожесточенный характер глобальной войны, которая стала более беспощадной.

Песков считает, что сейчас возросла роль тех, кто курирует информационную работу в России, так как на Западе действуют протоколы работы со СМИ, запускающие дезинформацию, и ставящие заслон для информационных потоков из-за рубежа.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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