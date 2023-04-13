Песков: глобальная война становится ожесточеннее

Североатлантический альянс все больше ввязывается в конфликт на Украине, но это не скажется на итоговой победе России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, это лишь приведет к увеличению времени, которое Москве потребуется затратить для завершения спецоперации.

«Без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно», - подчеркнул глава пресс-службы Кремля.