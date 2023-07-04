Песков: Есть определенные контакты по обмену заключенными между РФ и США

Он отметил, что российская сторона не хочет выносить контакты по обмену заключенными в публичную плоскость. Песков подчеркнул, что право на консульские контакты должно обеспечиваться как со стороны РФ, так и со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Лефортовский суд Москвы на три месяца оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича. Представитель суда уточнила, что соответствующее ходатайство следователя ФСБ удовлетворено, журналист останется под стражей до 30 августа, сообщает «Радиоточка НСН».

