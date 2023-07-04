Песков: Есть определенные контакты по обмену заключенными между РФ и США
Определенные контакты между Россией и США по обмену заключенными сохраняются, однако они должны происходить «в полной тишине». Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что российская сторона не хочет выносить контакты по обмену заключенными в публичную плоскость. Песков подчеркнул, что право на консульские контакты должно обеспечиваться как со стороны РФ, так и со стороны Соединенных Штатов.
Ранее Лефортовский суд Москвы на три месяца оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича. Представитель суда уточнила, что соответствующее ходатайство следователя ФСБ удовлетворено, журналист останется под стражей до 30 августа, сообщает «Радиоточка НСН».
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