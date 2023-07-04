Песков: Есть определенные контакты по обмену заключенными между РФ и США

Определенные контакты между Россией и США по обмену заключенными сохраняются, однако они должны происходить «в полной тишине». Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Посол США в РФ посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

Он отметил, что российская сторона не хочет выносить контакты по обмену заключенными в публичную плоскость. Песков подчеркнул, что право на консульские контакты должно обеспечиваться как со стороны РФ, так и со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Лефортовский суд Москвы на три месяца оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича. Представитель суда уточнила, что соответствующее ходатайство следователя ФСБ удовлетворено, журналист останется под стражей до 30 августа, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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