Песков допустил, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина

Ранее член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом покушение на Пригожина.

Говоря о реальности угроз о покушении на основателя ЧВК, представитель Кремля отметил, что этот вопрос находится в ведении спецслужб. Песков подчеркнул, что такая опасность есть, поскольку Киев имеет отношение к покушениям.

«Украина имеет отношение к покушениям и совершенно чудовищному убийству - давайте вспомним все-таки те покушения, которые были: убийство [публициста Дарьи] Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть», — указал пресс-секретарь.



