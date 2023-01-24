Песков допустил, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина
Опасность покушения Украины на основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина есть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом покушение на Пригожина.
Говоря о реальности угроз о покушении на основателя ЧВК, представитель Кремля отметил, что этот вопрос находится в ведении спецслужб. Песков подчеркнул, что такая опасность есть, поскольку Киев имеет отношение к покушениям.
«Украина имеет отношение к покушениям и совершенно чудовищному убийству - давайте вспомним все-таки те покушения, которые были: убийство [публициста Дарьи] Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть», — указал пресс-секретарь.
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