«Ремиссия наступит не сразу. Нам нужно набраться терпения», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Также Песков отметил, что представителям британских СМИ следует по истечении суток каждый раз отмечать, что «их предсказание не сбылось».

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США инсценировали эвакуацию дипломатов и олигархов из Украины, чтобы в мире поверили, что Путин нападет на нее.

