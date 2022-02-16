Песков: До кульминации истерии по поводу «вторжения» России еще далеко

В Кремле считают, что характер течения истерии на Западе по поводу «вторжения» России показывает, что до кульминации еще далеко. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Ремиссия наступит не сразу. Нам нужно набраться терпения», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Также Песков отметил, что представителям британских СМИ следует по истечении суток каждый раз отмечать, что «их предсказание не сбылось».

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США инсценировали эвакуацию дипломатов и олигархов из Украины, чтобы в мире поверили, что Путин нападет на нее.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗападРоссия
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