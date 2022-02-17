Песков: Дата визита Путина в Турцию согласовывается

Дата визита российского лидера Владимира Путина в Турцию для переговоров с лидером республики Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас она согласовывается по дипломатическим канал.