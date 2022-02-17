Песков: Дата визита Путина в Турцию согласовывается

Дата визита российского лидера Владимира Путина в Турцию для переговоров с лидером республики Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас она согласовывается по дипломатическим канал.

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Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что в случае позитивного ответа Путина в Стамбуле или Анкаре может быть проведена трехсторонняя встреча лидеров РФ, Украины и Турции.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «оскорблением» предложение турецкого президента по проведению этой встречи.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ВизитТурцияДмитрий ПесковВладимир Путин
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