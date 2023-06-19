Песков: Часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована

Он отметил, что диалог с африканскими странами будет продолжен, в частности на саммите «Россия - Африка», который пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз не поддержит мирный план африканских лидеров по урегулированию российско-украинского конфликта, если он будет предполагать его замораживание. По словам Стано, Европе нужен мир, который восстановит права Украины, ее суверенитет и территории, сообщает «Радиоточка НСН».

