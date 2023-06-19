Песков: Часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована

Предложения стран Африки по урегулированию украинского конфликта содержат идеи, которые могут быть реализованы. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Путин встретится с делегацией африканских лидеров в Петербурге

Он отметил, что диалог с африканскими странами будет продолжен, в частности на саммите «Россия - Африка», который пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз не поддержит мирный план африканских лидеров по урегулированию российско-украинского конфликта, если он будет предполагать его замораживание. По словам Стано, Европе нужен мир, который восстановит права Украины, ее суверенитет и территории, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияАфрикаДмитрий Песков

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