Песков анонсировал встречу Путина с главой Минздрава
7 апреля 202313:47
Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Минздрава России Михаилом Мурашко 7 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.
Песков отметил, что глава государства традиционно уделяет пристальное внимание развитию здравоохранения и смежных дисциплин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о кратном повышении доступности высокотехнологичной медицины в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru