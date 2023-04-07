Песков анонсировал встречу Путина с главой Минздрава

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Минздрава России Михаилом Мурашко 7 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.

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Песков отметил, что глава государства традиционно уделяет пристальное внимание развитию здравоохранения и смежных дисциплин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о кратном повышении доступности высокотехнологичной медицины в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/MinzdravRu
ТЕГИ:Дмитрий ПесковМинздравВладимир Путин

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