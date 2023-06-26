Песков анонсировал важные заявления Путина
Президент России Владимир Путин сделает важные заявления в понедельник вечером, сообщил Первый канал со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Подробностей выступления президента пока не приводится.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее призвал россиян сплотиться вокруг главы государства. По его словам, раскол и предательство может привести к «величайшей катастрофе».
Президент России 24 июня обратился к россиянам в связи с мятежом частной военной компании «Вагнер». Глава государства назвал произошедшее предательством и потребовал нейтрализовать организаторов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru