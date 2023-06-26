Песков анонсировал важные заявления Путина

Президент России Владимир Путин сделает важные заявления в понедельник вечером, сообщил Первый канал со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Беглов призвал общество сплотиться вокруг Путина

Подробностей выступления президента пока не приводится.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее призвал россиян сплотиться вокруг главы государства. По его словам, раскол и предательство может привести к «величайшей катастрофе».

Президент России 24 июня обратился к россиянам в связи с мятежом частной военной компании «Вагнер». Глава государства назвал произошедшее предательством и потребовал нейтрализовать организаторов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КремльДмитрий ПесковВладимир Путин

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