Песков анонсировал региональную поездку Путина

Президент Владимир Путин на текущей неделе планирует совершить еще одну поездку внутри страны, помимо посещения Санкт-Петербурга. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

СМИ: Визит Путина в Свердловскую область может быть отменен

Ранее стало известно, что в понедельник и вторник глава государства будет находиться в Петербурге. В Северной столице пройдет неформальный саммит СНГ.

Отвечая на вопрос о других возможных поездках Путина в регионы, Песков отметил, что планируется «пока один» такой визит.

«Своевременно вам сообщим», — указал представитель Кремля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыДмитрий ПесковВладимир Путин
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