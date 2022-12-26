Песков анонсировал региональную поездку Путина

Ранее стало известно, что в понедельник и вторник глава государства будет находиться в Петербурге. В Северной столице пройдет неформальный саммит СНГ.

Отвечая на вопрос о других возможных поездках Путина в регионы, Песков отметил, что планируется «пока один» такой визит.

«Своевременно вам сообщим», — указал представитель Кремля.

