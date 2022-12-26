Песков анонсировал региональную поездку Путина
Президент Владимир Путин на текущей неделе планирует совершить еще одну поездку внутри страны, помимо посещения Санкт-Петербурга. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что в понедельник и вторник глава государства будет находиться в Петербурге. В Северной столице пройдет неформальный саммит СНГ.
Отвечая на вопрос о других возможных поездках Путина в регионы, Песков отметил, что планируется «пока один» такой визит.
«Своевременно вам сообщим», — указал представитель Кремля.
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