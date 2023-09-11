Песков: американо-армянские учения требуют глубокого анализа

Россия сделает выводы, глядя на проведение Армении и США совместных военных учений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

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«На фоне того, как Армения не изъявила желание проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами - наверное, для нас это решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа», - сказал он.

Песков также заявил, что Москва не боится потерять Ереван как союзника, но при этом отношения двух стран остаются на высоком уровне.

Ранее депутат Юрий Швыткин в разговоре Telegram-каналом «Радиоточка НСН» с назвал позицию Армении по Карабаху деструктивной.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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