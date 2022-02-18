Первые автобусы из Донбасса прибыли в Ростовскую область
Первые автобусы с жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик прибыли в Ростовскую область в России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что пересечение границы прошло в спокойном режиме. По данным МЧС РФ, границу пересекли уже 80 автобусов из Донбасса. Автобусы направились к местам размещения в сопровождении полиции.
Ранее в пятницу главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России. Экстренные меры они объяснили тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.
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