Первые автобусы из Донбасса прибыли в Ростовскую область

Отмечается, что пересечение границы прошло в спокойном режиме. По данным МЧС РФ, границу пересекли уже 80 автобусов из Донбасса. Автобусы направились к местам размещения в сопровождении полиции.

Ранее в пятницу главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России. Экстренные меры они объяснили тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.



