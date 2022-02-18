Первые автобусы из Донбасса прибыли в Ростовскую область

Первые автобусы с жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик прибыли в Ростовскую область в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Госдеп: эвакуация Донбасса является предлогом для операции против Украины

Отмечается, что пересечение границы прошло в спокойном режиме. По данным МЧС РФ, границу пересекли уже 80 автобусов из Донбасса. Автобусы направились к местам размещения в сопровождении полиции.

Ранее в пятницу главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России. Экстренные меры они объяснили тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:Ростовская ОбластьДонбасс
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