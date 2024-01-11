Пермский чиновник выбросил шапку с флагом Норвегии после критики военных

В мэрии заявили, что Молоковских «публично выразил сожаление о своей неосмотрительности». Чиновник рассказал, что шапку купил давно и не придавал значения логотипу на ней. После возникшего инцидента он «исключил данный аксессуар из своего гардероба».

Накануне один из пермских телеграм-каналов опубликовал видео, на котором, по данным сервиса, участники военной операции возмутились появлению Молоковских в шапке и куртке с госсимволикой Норвегии. Они потребовали дать оценку внешнему виду чиновника, сославшись на то, что Норвегия является «недружественной страной».

Ранее создатели расстроившего пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова «Хищника» объяснили использование импортного двигателя. В снегоболотоходе «Хищник» используется японский двигатель Kubota, потому что российского аналога на рынке нет, рассказал замдиректора по обеспечению запчастей снегоболотохода «Хищник» Дмитрий Васильев в интервью НСН. Также он отметил, что качество отечественных запчастей оставляет желать лучшего.









