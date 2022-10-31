Переговоры Путина и Пашиняна длились два часа

Встреча лидеров прошла перед трёхсторонним саммитом России, Армении и Азербайджана, и длилась два часа. Когда завершились переговоры в расширенном составе Путин и Пашинян продолжили беседу тет-а-тет.

Ранее Путин выразил надежду, что трёхсторонний саммит с лидерами Армении и Азербайджана позволит найти шаги для урегулирования в Нагорном Карабахе, сообщает RT.