Переговоры Путина и Пашиняна длились два часа
В Сочи завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.
Встреча лидеров прошла перед трёхсторонним саммитом России, Армении и Азербайджана, и длилась два часа. Когда завершились переговоры в расширенном составе Путин и Пашинян продолжили беседу тет-а-тет.
Ранее Путин выразил надежду, что трёхсторонний саммит с лидерами Армении и Азербайджана позволит найти шаги для урегулирования в Нагорном Карабахе, сообщает RT.
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