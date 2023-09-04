Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились. Встреча лидеров прошла в Сочи, сообщает ТАСС.
Переговоры продлились в общей сложности три часа. Сначала состоялось краткое неформальное приветствие главы российского государства, после чего президенты продолжили беседу за столом переговоров.
После общения в расширенном формате Путин и Эрдоган встретились во время рабочего обеда, где смогли побеседовать тет-а-тет.
Ранее в ходе встречи с турецким лидером президент РФ заявил, что Россия открыта к переговорам по зерновой сделке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru