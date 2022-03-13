Переговоры под угрозой? Песков не исключил встречу президентов России и Украины, Кулеба призвал устранить российского лидера
Несмотря на готовность России к диалогу с Украиной, в Киеве прозвучали призывы к устранению президента РФ.
По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, российский президент Владимир Путин не против встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Свою позицию президент РФ, заявил турецкий министр, высказал в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров (России и Украины – прим. НСН). Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем», - отметил Чавушоглу на пресс-конференции13 марта.
Политолог, профессор университета Кахраманмараш Тогрул Исмаил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в нормализации отношений между Украиной и Россией.
«Любая дипломатическая деятельность гораздо лучше, чем какие-либо столкновения, тем более вооруженные. Турция до этого тоже предлагала свое посредничество. У Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. И, естественно, как государство, имеющее хорошие двусторонние отношения как с одной, так и с другой страной, Турция заинтересована в нормализации отношений. Опять же, инициатива турецкой стороны направлена на разрешение проблем путем договоренностей. Стороны должны договариваться в любом случае. Инициативу Турции можно понять, но здесь не все зависит от Турции. Все зависит еще от того, на сколько российская и украинская стороны готовы к таким встречам, на сколько они на самом деле заинтересованы в этом», - сказал Тогрул Исмаил.
Советник главы офиса президента Украины и участник переговоров с Россией Михаил Подоляк считает, что Киев и Москва «подходят к компромиссу».
«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле», — заявил представитель офиса президента Украины «Коммерсанту».
Похоже, несмотря на многочисленные заявления президента Украины Владимира Зеленского о своей готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, эти выступления – либо дымовая завеса для дальнейшей агрессии Киева, либо окружение главы Украины решило его подставить, как только появились первые сигналы о том, что переговоры Украины и России могут выйти на компромисс.
В воскресенье, 13 марта российская журналистка Ольга Скабеева опубликовала в своём Telegram-канале видео с обращением главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, в котором представитель руководства Украины призывает устранить Путина и провести «депутинизацию» России. Он считает, что «эта война - решение президента Путина» и «устранения президента Путина будет достаточно, чтобы остановить войну».
Телеведущая утверждает, что «Кулеба действительно высказался за устранение Путина, это не фейк».
«Кажется, Кулеба только что поставил жирный крест,- и на переговорах, и на самой Украине», - возмутилась журналистка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, подчеркнул – в Кремле никогда не исключали, что возможна встреча главы РФ Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главное, подчеркнул Песков, необходимо понимать вопросы обсуждения и возможные итоги переговоров, сообщает «Интерфакс».
«Мы неоднократно говорили, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться», – заявил Песков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». С начала спецоперации прошло уже три раунда переговоров делегаций России и Украины. Политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,3 млн+44 989 / сут.
Умерли
361 тыс.+596 / сут.
Выздоровели
15,5 млн+129 тыс. / сут.
- Переговоры под угрозой? Песков не исключил встречу президентов России и Украины, Кулеба призвал устранить российского лидера
- КСИР заявил о своей ответственности за ракетный обстрел Эрбиля
- Володин призвал бизнес не наживаться на людях во время санкций
- Столтенберг заподозрил Россию в намерении применить химоружие
- В Иракском Курдистане опровергли данные о наличии израильских центров в Эрбиле
- Закрытое небо. ЕС выступил против желания Украины закрыть небо из-за угрозы третьей мировой войны
- Ваагн Хачатрян вступил в должность президента Армении
- Боррель назвал цель санкций против России
- В России госпитализировали 3 191 человека с коронавирусом за сутки
- Российская авиация и ПВО сбили украинский самолет Су-24 и два беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru