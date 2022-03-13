Переговоры под угрозой? Песков не исключил встречу президентов России и Украины, Кулеба призвал устранить российского лидера

Несмотря на готовность России к диалогу с Украиной, в Киеве прозвучали призывы к устранению президента РФ.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, российский президент Владимир Путин не против встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Свою позицию президент РФ, заявил турецкий министр, высказал в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зеленые коридоры» последней надежды. Политолог назвал темы переговоров России и Украины

«Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров (России и Украины – прим. НСН). Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем», - отметил Чавушоглу на пресс-конференции13 марта.

Политолог, профессор университета Кахраманмараш Тогрул Исмаил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в нормализации отношений между Украиной и Россией.

Вопрос торга. Политологи поспорили о ходе договоренностей России и Украины

«Любая дипломатическая деятельность гораздо лучше, чем какие-либо столкновения, тем более вооруженные. Турция до этого тоже предлагала свое посредничество. У Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. И, естественно, как государство, имеющее хорошие двусторонние отношения как с одной, так и с другой страной, Турция заинтересована в нормализации отношений. Опять же, инициатива турецкой стороны направлена на разрешение проблем путем договоренностей. Стороны должны договариваться в любом случае. Инициативу Турции можно понять, но здесь не все зависит от Турции. Все зависит еще от того, на сколько российская и украинская стороны готовы к таким встречам, на сколько они на самом деле заинтересованы в этом», - сказал Тогрул Исмаил.

Четвертый раунд переговоров РФ и Украины ожидается в ближайшее время

Советник главы офиса президента Украины и участник переговоров с Россией Михаил Подоляк считает, что Киев и Москва «подходят к компромиссу».

«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле», — заявил представитель офиса президента Украины «Коммерсанту».

Не верю! Украинский политолог призвал не доверять обещаниям Зеленского

Похоже, несмотря на многочисленные заявления президента Украины Владимира Зеленского о своей готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, эти выступления – либо дымовая завеса для дальнейшей агрессии Киева, либо окружение главы Украины решило его подставить, как только появились первые сигналы о том, что переговоры Украины и России могут выйти на компромисс.

В воскресенье, 13 марта российская журналистка Ольга Скабеева опубликовала в своём Telegram-канале видео с обращением главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, в котором представитель руководства Украины призывает устранить Путина и провести «депутинизацию» России. Он считает, что «эта война - решение президента Путина» и «устранения президента Путина будет достаточно, чтобы остановить войну».

«Нейтральная Украина?» Лавров и Кулеба не договорились о перемирии

Телеведущая утверждает, что «Кулеба действительно высказался за устранение Путина, это не фейк».

«Кажется, Кулеба только что поставил жирный крест,- и на переговорах, и на самой Украине», - возмутилась журналистка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, подчеркнул – в Кремле никогда не исключали, что возможна встреча главы РФ Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главное, подчеркнул Песков, необходимо понимать вопросы обсуждения и возможные итоги переговоров, сообщает «Интерфакс».

Лавров: Россия серьезно настроена найти решение на переговорах с Украиной

«Мы неоднократно говорили, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться», – заявил Песков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». С начала спецоперации прошло уже три раунда переговоров делегаций России и Украины. Политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:ПолитикаПереговорыУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры