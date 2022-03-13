Переговоры под угрозой? Песков не исключил встречу президентов России и Украины, Кулеба призвал устранить российского лидера

«Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров (России и Украины – прим. НСН). Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем», - отметил Чавушоглу на пресс-конференции13 марта.

Политолог, профессор университета Кахраманмараш Тогрул Исмаил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в нормализации отношений между Украиной и Россией.