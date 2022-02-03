Переговоры Эрдогана и Зеленского продлились больше трех часов

Двусторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Украины Владимира Зеленского завершилась. Об этом сообщает телеканал A Haber.

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Отмечается, что встреча продлилась 3 часа 10 минут.

Ранее Эрдоган в своем Twitter сообщал, что обсудит с Зеленским вопросы безопасности. Президент Турции отмечал, что государство внимательно следит за «вызовами, с которыми сталкивается Украина».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаТурция
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