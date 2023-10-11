Пентагон заявил о выделении нового пакета помощи для Киева на $200 млн

Он отметил, что в новый пакет помощи войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы противовоздушной обороны (ПВО), которая скоро будет доставлена Киеву. Кроме того, указал Остин, в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства, а также оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что конгрессмены-республиканцы в палате представителей США скептически отнеслись к инициативе увязать военную помощь Украине с поддержкой Израиля. Конгрессмен Майкл Берджесс заявил, что США должны сначала помочь Израилю, обсуждая при этом выгоды от продолжения поддержки Киева, передает «Радиоточка НСН».

