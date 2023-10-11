Пентагон заявил о выделении нового пакета помощи для Киева на $200 млн
Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи на $200 миллионов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
Он отметил, что в новый пакет помощи войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы противовоздушной обороны (ПВО), которая скоро будет доставлена Киеву. Кроме того, указал Остин, в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства, а также оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Ранее, 11 октября, сообщалось, что конгрессмены-республиканцы в палате представителей США скептически отнеслись к инициативе увязать военную помощь Украине с поддержкой Израиля. Конгрессмен Майкл Берджесс заявил, что США должны сначала помочь Израилю, обсуждая при этом выгоды от продолжения поддержки Киева, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Машиниста электропоезда эвакуировали после столкновения на станции «Печатники»
- Пентагон заявил о выделении нового пакета помощи для Киева на $200 млн
- Производство обновленной версии Aurus Senat начнется в мае 2024 года
- Число пострадавших при столкновении поездов в московском метро выросло до двух
- Максимальное пособие по безработице в 2024 г. составит 13,7 тыс. руб.
- Парламент Киргизии одобрил договор о создании объединенной системы ПВО с Россией
- Система ПВО обнаружила украинский беспилотник на подлете к Брянску
- Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится на последней стадии
- РИА Новости: В Брянске украинский дрон атаковал колонию с пленными ВСУ
- В Магаданской области отказались принимать «предателей» после слов Володина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru