Пентагон заявил о сохранении каналов связи с российскими военными
Каналы для экстренной связи между военными России и США остаются открытыми, несмотря на мятеж частной военной компании «Вагнер». С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Он заверил, что последние события в России не повлияли на работу каналов связи. Все возможности для коммуникации сохраняются, подчеркнул Райдер.
«Что касается контактов между военными по «горячим линиям», которые мы создали, то нет, мне неизвестно о каком-либо влиянии на их работу», - указал представитель оборонного ведомства.
Глава пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель пообещал, что США продолжат вводить санкции против ЧВК «Вагнер». Основателя группы Евгения Пригожина подозревают во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru