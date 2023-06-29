Пентагон заявил о сохранении каналов связи с российскими военными

Каналы для экстренной связи между военными России и США остаются открытыми, несмотря на мятеж частной военной компании «Вагнер». С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

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Он заверил, что последние события в России не повлияли на работу каналов связи. Все возможности для коммуникации сохраняются, подчеркнул Райдер.

«Что касается контактов между военными по «горячим линиям», которые мы создали, то нет, мне неизвестно о каком-либо влиянии на их работу», - указал представитель оборонного ведомства.

Глава пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель пообещал, что США продолжат вводить санкции против ЧВК «Вагнер». Основателя группы Евгения Пригожина подозревают во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:Российская АрмияСШАПентагон

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