Пентагон: Украина нуждается в средствах ПВО, а не в истребителях
В Вашингтоне полагают, что сейчас для Киева важны средства противовоздушной обороны, а не истребители четвертого поколения. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в Конгрессе США, сообщает ТАСС.
По его словам, новейшие образцы боевой авиации без сомнения будут поставлены Украине, но это произойдет позднее.
Глава американского оборонного ведомства, добавил, что истребители в сегодняшних условиях не помогут украинцам.
Ранее, как сообщала НСН, Пентагон раскрыл объем военной помощи Украине при Байдене.
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