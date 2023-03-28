Пентагон: Украина нуждается в средствах ПВО, а не в истребителях

В Вашингтоне полагают, что сейчас для Киева важны средства противовоздушной обороны, а не истребители четвертого поколения. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в Конгрессе США, сообщает ТАСС.

По его словам, новейшие образцы боевой авиации без сомнения будут поставлены Украине, но это произойдет позднее.