Пентагон: Украина нуждается в средствах ПВО, а не в истребителях

В Вашингтоне полагают, что сейчас для Киева важны средства противовоздушной обороны, а не истребители четвертого поколения. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в Конгрессе США, сообщает ТАСС.

По его словам, новейшие образцы боевой авиации без сомнения будут поставлены Украине, но это произойдет позднее.

Глава Минобороны США Остин заявил об отправке на Украину танков из старых запасов Пентагона

Глава американского оборонного ведомства, добавил, что истребители в сегодняшних условиях не помогут украинцам.

Ранее, как сообщала НСН, Пентагон раскрыл объем военной помощи Украине при Байдене.

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ФОТО: РИА Новости
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