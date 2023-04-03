Пентагон потратит до 4,5 миллиарда долларов на ракеты Hellfire и JAGM
Американский производитель оружия Lockheed Martin получил контракт Пентагона на 439 миллионов долларов ежегодно для производства ракет Hellfire и JAGM. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Отмечается, что сумма увеличится до 4,5 миллиарда долларов за следующие четыре года. Указывается также, что некоторое количество вооружения будет произведено для международных клиентов.
Ранее, 30 марта, в оборонном ведомстве США подсчитали число подготовленных в западных странах военнослужащих ВСУ. Отмечалось, что на полигонах в Соединенных Штатах прошли тренировки более семи тысяч украинских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru