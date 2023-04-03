Пентагон потратит до 4,5 миллиарда долларов на ракеты Hellfire и JAGM

Отмечается, что сумма увеличится до 4,5 миллиарда долларов за следующие четыре года. Указывается также, что некоторое количество вооружения будет произведено для международных клиентов.

Ранее, 30 марта, в оборонном ведомстве США подсчитали число подготовленных в западных странах военнослужащих ВСУ. Отмечалось, что на полигонах в Соединенных Штатах прошли тренировки более семи тысяч украинских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

