Пентагон потратит до 4,5 миллиарда долларов на ракеты Hellfire и JAGM

Американский производитель оружия Lockheed Martin получил контракт Пентагона на 439 миллионов долларов ежегодно для производства ракет Hellfire и JAGM. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Страны НАТО передали Украине вооружения на 65 миллиардов евро

Отмечается, что сумма увеличится до 4,5 миллиарда долларов за следующие четыре года. Указывается также, что некоторое количество вооружения будет произведено для международных клиентов.

Ранее, 30 марта, в оборонном ведомстве США подсчитали число подготовленных в западных странах военнослужащих ВСУ. Отмечалось, что на полигонах в Соединенных Штатах прошли тренировки более семи тысяч украинских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры