Пенс и Зеленский обсудили встречу с Трампом
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским грядущую встречу украинского лидера с Дональдом Трампом. Как отмечает «Свободная пресса», эта тема была поднята в ходе переговоров в Польше. Пенс рассказал, что американская администрация поддерживает Украину и выступает за сохранение территориальной целостности страны.
Напомним, что изначально в Варшаве была запланирована встреча Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Однако он отменил свой визит в связи с надвигающимся на США урагана «Дориан».
Ранее стало известно, что глaвa Белого домa Дональд Трамп не знaет президентa Украины Владимирa Зеленского – об этом стaло известно из диaлогa журнaлистa одного из СМИ, зaдaвшего aмерикaнскому лидеру вопрос о том, когдa он приглaсит своего укрaинского коллегу в Вaшингтон. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в интервью НСН объяснил забывчивость американского лидера Дональда Трампа, который не смог вспомнить, кому принадлежит фамилия «Зеленский».
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