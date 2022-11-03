Патрушев заявил о превращении Украины в «основной центр ультраправого экстремизма»

«Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма. Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую анти-Россию, англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения», — приводит слова Патрушева ТАСС.

Секретарь СБ отметил, что простых украинцев используют в качестве «разменной монеты» и инструмента для сдерживания России. По мнению Патрушева, Запад сделал ставку на неонацистские силы для долгосрочного закрепления Украины в сфере влияния.

