Патрушев заявил о превращении Украины в «основной центр ультраправого экстремизма»
Украина фактически стала главным центром ультраправого экстремизма в мире. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе встречи секретарей совбезов стран СНГ.
«Сегодня Украина превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма. Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую анти-Россию, англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения», — приводит слова Патрушева ТАСС.
Секретарь СБ отметил, что простых украинцев используют в качестве «разменной монеты» и инструмента для сдерживания России. По мнению Патрушева, Запад сделал ставку на неонацистские силы для долгосрочного закрепления Украины в сфере влияния.
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