Патрушев заявил о попытках Украины атаковать российские АЭС

По его словам, Киеву из-за отсутствия успехов на поле боя все чаще приходится предпринимать подобные шаги, в частности, совершать покушения и убийства, атаковать гражданские объекты и критическую инфраструктуру.

«Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС», — цитирует Патрушева ТАСС.

В конце октября три украинских беспилотника попытались ударить по Курской атомной электростанции, напоминает телеканал «360». Один из аппаратов врезался в склад ядерных отходов и повредил стены строения. АЭС сообщила, что никто не пострадал, радиационный фон на станции и в районе ее расположения остается на уровне природных значений, пишет Ura.ru.

