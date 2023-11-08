Патрушев заявил о попытках Украины атаковать российские АЭС
Украина все чаще прибегает к террористическим методам против России, противник пытался атаковать российские атомные электростанции. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, Киеву из-за отсутствия успехов на поле боя все чаще приходится предпринимать подобные шаги, в частности, совершать покушения и убийства, атаковать гражданские объекты и критическую инфраструктуру.
«Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС», — цитирует Патрушева ТАСС.
В конце октября три украинских беспилотника попытались ударить по Курской атомной электростанции, напоминает телеканал «360». Один из аппаратов врезался в склад ядерных отходов и повредил стены строения. АЭС сообщила, что никто не пострадал, радиационный фон на станции и в районе ее расположения остается на уровне природных значений, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Объем кредитов граждан и бизнеса в России впервые превысил 100 трлн рублей
- Патрушев заявил о попытках Украины атаковать российские АЭС
- СМИ: ЦРУ работает с армией Израиля над планом по спасению заложников ХАМАС
- Путин поручил продолжить работу над законом о технологической политике
- СМИ: Возбуждено уголовное дело на мужчину, который угрожал жене военкора Александра Коца
- Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
- Крым готовится принять фестиваль вина и гастрономии «Ноябрьфест»
- В России предложили ввести единое пособие для беременных
- Лариса Долина назвала неожиданным успех песни «Погода в доме»
- Депутат Хамзаев предложил запретить реализацию алкоголя в кегах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru