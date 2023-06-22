Патрушев заявил, что ВСУ в июне потеряли более 13 тысяч человек

Украинские войска за время контрнаступления 4-21 июня потеряли более 13 тысяч человек. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

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Секретарь СБ представил обобщенную информацию от российских ведомств. Так, в ходе боев в июне ВСУ потеряли 246 танков, в том числе 13 иностранных, а также 595 боевых бронемашин и бронированных автомобилей.

«Орудия полевой артиллерии и минометы — 279 единиц, из них западные — 48, ракетные системы залпового огня — 42, зенитные ракетные комплексы — 2 единицы», — цитирует Патрушева РБК.

Кроме того, было уничтожено десять тактических истребителей, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники противника.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СпецоперацияВСУСовет Безопасности РФ Николай Патрушев

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