Патрушев заявил, что ВСУ в июне потеряли более 13 тысяч человек
Украинские войска за время контрнаступления 4-21 июня потеряли более 13 тысяч человек. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
Секретарь СБ представил обобщенную информацию от российских ведомств. Так, в ходе боев в июне ВСУ потеряли 246 танков, в том числе 13 иностранных, а также 595 боевых бронемашин и бронированных автомобилей.
«Орудия полевой артиллерии и минометы — 279 единиц, из них западные — 48, ракетные системы залпового огня — 42, зенитные ракетные комплексы — 2 единицы», — цитирует Патрушева РБК.
Кроме того, было уничтожено десять тактических истребителей, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники противника.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тарпищев: российских юниоров могут не допустить к участию в Уимблдоне
- Песков: Неизвестно, привозил ли глава МИД Катара в РФ инициативы по Украине
- В двух городах Красноярского края ввели режим «черного неба»
- Рогов заявил, что Украина готовит новую фазу наступления к саммиту НАТО
- В США заявили о панике Байдена из-за уничтоженной техники ВСУ
- «Хрен им»: Песков уверен, что Запад правильно понял Путина
- Путин заявил, что мобилизационный резерв Украины не будет безграничным
- В Кремле заявили о возможном разладе в коллективном Западе на фоне неудач Киева
- Путин созвал членов Совбеза РФ для обсуждения спецоперации
- МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в пятницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru