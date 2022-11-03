Патрушев заявил, что США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии

США хотят изучить потенциальный театр военных действий в Центральной Азии, уточнить там цифровые карты для высокоточного оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ.

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По его словам, Вашингтон по-прежнему не оставляет попыток договориться со странами-соседями Афганистана о создании там якобы временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций.

Ранее в Нью-Йорке также состоялась встреча в формате «Центральная Азия + США». Основными темами мероприятия стали укрепление суверенитета и территориальной целостности государств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияСШАНиколай Патрушев
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