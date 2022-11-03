Патрушев заявил, что США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии

По его словам, Вашингтон по-прежнему не оставляет попыток договориться со странами-соседями Афганистана о создании там якобы временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций.

Ранее в Нью-Йорке также состоялась встреча в формате «Центральная Азия + США». Основными темами мероприятия стали укрепление суверенитета и территориальной целостности государств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

