Патрушев заявил, что США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии
США хотят изучить потенциальный театр военных действий в Центральной Азии, уточнить там цифровые карты для высокоточного оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ.
По его словам, Вашингтон по-прежнему не оставляет попыток договориться со странами-соседями Афганистана о создании там якобы временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций.
Ранее в Нью-Йорке также состоялась встреча в формате «Центральная Азия + США». Основными темами мероприятия стали укрепление суверенитета и территориальной целостности государств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru