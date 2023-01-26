Патрушев утверждает, что Запад использует Украину для «похода против России»
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что когда на Украине завершится «горячая фаза» боевых действий, «англосаксонский мир» продолжит вести против России «прокси-войну». Об этом он заявил на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота, передает «Интерфакс».
Патрушев утверждает, что события на Украине стали результатом «многолетней подготовки США к гибридной войне против России». Он настаивает, что цель Запада - помешать формированию многополярного мира. «Используя нацистский марионеточный киевский режим, коллективный Запад ведет поход против России»,— утверждает секретарь Совбеза.
Накануне президент США Джо Байден заявил о готовности помогать Украине столько, сколько нужно, потому что «это не борьба против России, это борьба за свободу».
Ранее Патрушев заявил, что Вашингтон вывел войска США из Афганистана, чтобы сконцентрироваться на подготовке Украины к наступлению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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