Патрушев: Углубление оборонных связей Москвы и Минска необходимо из-за Украины

Углубление оборонных связей России и Белоруссии необходимо из-за ситуации на Украине. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.

Секретарь Совбеза РФ Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства

Он отметил, что страны Запада не перестают поставлять Киеву оружие, передают спутниковые и другие разведданные командованию ВСУ. По словам Патрушева, Запад фактически является стороной конфликта.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что нестабильность в мире набирает обороты, возникают новые точки напряженности. По его словам, причиной этому являются попытки США и их союзников закрепиться на лидирующих позициях, не считаясь с независимостью других стран, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияНиколай Патрушев

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