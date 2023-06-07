Патрушев: Углубление оборонных связей Москвы и Минска необходимо из-за Украины
Углубление оборонных связей России и Белоруссии необходимо из-за ситуации на Украине. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что страны Запада не перестают поставлять Киеву оружие, передают спутниковые и другие разведданные командованию ВСУ. По словам Патрушева, Запад фактически является стороной конфликта.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что нестабильность в мире набирает обороты, возникают новые точки напряженности. По его словам, причиной этому являются попытки США и их союзников закрепиться на лидирующих позициях, не считаясь с независимостью других стран, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинский беспилотник атаковал пожарную команду в Шебекино
- Секретарь Совбеза РФ Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства
- Патрушев: Углубление оборонных связей Москвы и Минска необходимо из-за Украины
- Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским
- Журналист Херш обвинил Блинкена в разжигании конфликта на Украине
- Российские войска захватили канадское оборудование по борьбе с дронами
- Совфед одобрил закон о штрафах в 30 тысяч рублей за выброшенных животных
- Депутаты Петербурга поддержали введение курортного сбора в городе с 1 апреля 2024 года
- В Госдуме призвали закрыть Ельцин Центр
- Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru