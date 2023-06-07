Патрушев: Углубление оборонных связей Москвы и Минска необходимо из-за Украины

Он отметил, что страны Запада не перестают поставлять Киеву оружие, передают спутниковые и другие разведданные командованию ВСУ. По словам Патрушева, Запад фактически является стороной конфликта.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что нестабильность в мире набирает обороты, возникают новые точки напряженности. По его словам, причиной этому являются попытки США и их союзников закрепиться на лидирующих позициях, не считаясь с независимостью других стран, сообщает «Радиоточка НСН».

