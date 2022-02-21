Патрушев призвал признать суверенитет ДНР и ЛНР
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев призвал признать суверенитет ЛНР и ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе внеочередного заседания Совета Безопасности, Патрушев заявил, что «народ Донбасса уже натерпелся, больше их мучить просто нельзя». Он заявил, что следует поддержать обращение Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР.
Также Патрушев подчеркнул, что России стоит соглашаться на переговоры с США только в том случае, если они смогут быстро прекратить «кровавую бойню» в Донбассе. В то же время секретарь Совбеза выразил уверенность, то президент Соединенных Штатов Джо Байден не согласится на такое предложение.
Патрушев обратил внимание, что истинная цель США «развал Российской Федерации».
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