Патрушев: Недопущение диктата США отвечает интересам суверенных стран

Недопущение диктата Соединенных Штатов в международных отношениях отвечает интересам всех суверенных стран. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что мир продолжает уверенно двигаться в сторону более справедливой многополярной системы. По словам Патрушева, все более востребовано повышение представленности стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, которые проводят независимую внешнюю политику.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты и НАТО провоцируют Россию и подталкивают мир к войне. Он считает, что западные страны проверяют реакцию Москвы на те или иные провокации, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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