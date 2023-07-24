Патрушев: Недопущение диктата США отвечает интересам суверенных стран
Недопущение диктата Соединенных Штатов в международных отношениях отвечает интересам всех суверенных стран. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что мир продолжает уверенно двигаться в сторону более справедливой многополярной системы. По словам Патрушева, все более востребовано повышение представленности стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, которые проводят независимую внешнюю политику.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты и НАТО провоцируют Россию и подталкивают мир к войне. Он считает, что западные страны проверяют реакцию Москвы на те или иные провокации, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru