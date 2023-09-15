Патрушев назвал Европу «американским вассалом»
Конфликт на Украине организовали США и Великобритания, в том числе для того, чтобы ослабить Европу — «вассала» Соединенных Штатов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в своей статье для журнала «Разведчик».
Как отметил Патрушев, в последнее время Европу «будоражит стремление к суверенитету», она представляет все большую угрозу для гегемонии Вашингтона. По словам секретаря Совбеза, украинский кризис организовали США и Британия с целью не только нанести стратегическое поражение России, но и ослабить Европу.
«В обозримом будущем США придется смириться с ролью одного из полюсов многополярного мира, а Европе, согласившейся стать американским вассалом, нужно будет ... потрудиться, чтобы обрести геополитическую самостоятельность», — считает Патрушев.
Ранее секретарь Совбеза заявил, что Штаты бесцеремонно приближают к границам России свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, напоминает RT.
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