Патрушев назвал Европу «американским вассалом»

Как отметил Патрушев, в последнее время Европу «будоражит стремление к суверенитету», она представляет все большую угрозу для гегемонии Вашингтона. По словам секретаря Совбеза, украинский кризис организовали США и Британия с целью не только нанести стратегическое поражение России, но и ослабить Европу.

«В обозримом будущем США придется смириться с ролью одного из полюсов многополярного мира, а Европе, согласившейся стать американским вассалом, нужно будет ... потрудиться, чтобы обрести геополитическую самостоятельность», — считает Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что Штаты бесцеремонно приближают к границам России свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, напоминает RT.

