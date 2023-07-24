Патрушев: БРИКС привлекает другие страны своей бесконфронтационной работой
Объединение БРИКС стало привлекательным для многих стран, потому что не имеет конфронтационной или скрытой повестки. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что в «пятерке» сформировалась культура диалога, а также сложились взаимоотношения, основанные на принципах суверенного равенства. По словам Патрушева, это помогает странам всегда находить точки соприкосновения даже по самым непростым вопросам.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не получил приглашение на предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Так, Макрон добивался участия в мероприятиях саммита. Президент ЮАР Сирил Рамафоса направил приглашения лидерам 70 стран, но президента Франции среди них не оказалось, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru