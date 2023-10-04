Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это нормализует ситуацию в стране
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это поможет нормализации ситуации в стране.
При этом Пашинян считает, что его отставка только ухудшит обстановку в стране. Депутаты вновь напомнили ему о потере Нагорного Карабаха. Так, депутат от фракции "Армения" Анна Григорян заявила, что азербайджанские ВС с трех сторон окружили село Неркин Ханд.
Пашинян в ответ призвал не устраивать истерику, сказав, что устал от обвинений и постоянного апеллирования к Сюнику.
Ранее Пашинян заявил, что готов подписать с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о мире, и сожалеет, что он отказался приехать 5 октября на встречу в Гранаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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