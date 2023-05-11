Пашинян встретится с Алиевым в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 мая отправится с визитом в Брюссель для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом глава правительства заявил на заседании кабмина республики, сообщает «Sputnik Армения».

Пашинян подтвердил готовность подписать документ с Азербайджаном

По словам Пашиняна, он не поменял решения о переговорах с лидером Азербайджана, пишет RT. Однако армянский премьер считает, что возможность подписания мирного договора между Ереваном и Баку «очень мала».

«Это соглашение еще имеет очень предварительный вид», — указал Пашинян.

Утром 11 мая в минобороны Армении заявили об атаке на свои позиции со стороны Вооруженных сил Азербайджана в районе села Сотк, напоминает РИА ФАН.

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Фото: kremlin.ru
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