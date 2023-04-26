Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Лачинском коридоре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном

«Обсуждены вопросы, связанные с Лачинским коридором и гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе», — отмечается в заявлении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры РФ и Армении провели телефонный разговор 7 апреля, напоминает RT.

В марте Путин и Пашинян поговорили об обеспечении стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и подготовке мирного договора Еревана и Баку.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Смирнов
ТЕГИ:Нагорный КарабахРоссияАрменияНикол ПашинянВладимир Путин

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