Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Лачинском коридоре
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Обсуждены вопросы, связанные с Лачинским коридором и гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе», — отмечается в заявлении.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры РФ и Армении провели телефонный разговор 7 апреля, напоминает RT.
В марте Путин и Пашинян поговорили об обеспечении стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и подготовке мирного договора Еревана и Баку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru