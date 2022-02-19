Париж и Берлин осудили эскалацию в Донбассе

МИД Франции и Германии осудили эскалацию обстановки в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав МИД двух государств.

Первые автобусы из Донбасса прибыли в Ростовскую область

В заявлении отмечается недопустимость нарушения минских соглашений и обстрелов жилых районов Донбасса. Главы МИД также выразили обеспокоенность нарушением режима прекращения огня в непризнанных республиках.

Ранее в пятницу главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России. Экстренные меры они объяснили тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.





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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаДонбасс
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