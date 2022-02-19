Париж и Берлин осудили эскалацию в Донбассе

В заявлении отмечается недопустимость нарушения минских соглашений и обстрелов жилых районов Донбасса. Главы МИД также выразили обеспокоенность нарушением режима прекращения огня в непризнанных республиках.

Ранее в пятницу главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России. Экстренные меры они объяснили тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.











